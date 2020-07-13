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Отдых в Лазаревском Краснодарский край

Аренда жилья:

Рейтинг обьекта Бризовый 2/б 9.0
Лазаревское ул.пер. Бризовый, 2/б
Расстояние до моря от Бризовый 2/б до 100 метров (до моря)
1
Расстояние до центра от Бризовый 2/б до 1750 метров (до центра)
1036
от 600 RUB
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Рейтинг обьекта Савва 9.4
Лазаревское ул.Лазарева 192
Расстояние до моря от Савва до 50 метров (до моря)
2
Расстояние до центра от Савва до 1750 метров (до центра)
777
от 2500 RUB
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Рейтинг обьекта Эллинг 51 под-ключ в п. Рыбацкий 0.0
Лазаревское ул.п. Рыбацкий, эллинг 51
Расстояние до моря от Эллинг 51 под-ключ в п. Рыбацкий менее 50 метров (до моря)
0
Расстояние до центра от Эллинг 51 под-ключ в п. Рыбацкий до 1500 метров (до центра)
397
от 5000 RUB
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Рейтинг обьекта Вилла Классик 0.0
Лазаревское ул.Калараш
Расстояние до моря от Вилла Классик до 1500 метров (до моря)
0
Расстояние до центра от Вилла Классик менее 50 метров (до центра)
199
от 2500 RUB
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Рейтинг обьекта Мечта 9.0
Лазаревское ул.Партизанская, 59/10
Расстояние до моря от Мечта до 1500 метров (до моря)
1
Расстояние до центра от Мечта до 200 метров (до центра)
237
от 900 RUB
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Рейтинг обьекта Майский 9.3
Лазаревское ул.Тормахова 29
Расстояние до моря от Майский до 1750 метров (до моря)
1
Расстояние до центра от Майский до 1500 метров (до центра)
468
от 1400 RUB
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Последние новости в Лазаревском

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Отдых в Лазаревском 2020

Отличной альтернативой доступного времяпрепровождения недалеко от Сочи считается отдых в Лазаревском в 2020 году. Практически вся территория поселка - это пляжные зоны, оборудованные для максимального комфортного досуга и детей, и взрослых. Популярный курорт с живописной природой полностью защищен от холодных воздушных масс массивом Кавказских гор. Достаточно мягкий климат создает благоприятные условия для развития богатого мира растительности. Купальный сезон длится вплоть до середины октября.

Семейные пары с детьми, молодежь, люди всех возрастов ежегодно выбирают Лазаревское, отдых и цены на проживание в поселке способны удовлетворить вкусы и требования самых притязательных гостей. Благодаря хорошо развитой туристической инфраструктуре каждый желающий здесь сможет найти не только развлечение по душе, но и вариант размещения по достатку.

Отдых в Лазаревском летом 2020 года - куда сходить?

Значительную часть своего отпуска туристы уделяют времяпрепровождению на мелкогалечных пляжах, посещению экскурсий и достопримечательностей. В поселке расположены дельфинарий, аквапарки, океанариум, пингвинарий. Любителей природных и исторических памятников не упускают возможности посетить:

  • Мамедово, Крабово и Свирское ущелья;
  • 33 водопада;
  • Парк «Берендеево царство»;
  • Долину горной реки Аше;
  • Храм Николая Чудотворца;
  • Центр национальных культур.

Выбирая Лазаревское, отдых с детьми на 2020 год, Вы должны обязательно побывать в парке аттракционов. Здесь расположено самое большое в России колесо обозрения, с высоты которой открываются замечательный вид на город, морское побережье и горные хребты. Полный список достопримечательностей довольно широк. При желании всегда можно взять экскурсионный тур или самостоятельно отправиться в соседние Туапсе и Сочи.

Особенности пляжей в поселке

Отдых в Лазареском в 2020 году летом не представляется без посещения и спокойного досуга на бескрайнем побережье. В поселке расположено несколько общественных пляжей, среди лучших из которых можно выделить:

  • Чайку - галечное пространство для свободного посещения туристов с прокатом инвентаря, водных катамаранов, гидроциклов, организованной детской зоной с горками и надувными батутами;
  • Свирский - каменистое с песчаными участками побережье с плавным входом море, оборудованными местами для спортивного и игрового досуга.

Приезжая в Сочи, Лазаревское на отдых в 2020 году, Вы сможете с удовольствием провести время на Центральном, пляжах Дельфин, Лагуна и Морская звезда. Особенностью описываемых мест считается отсутствие больших глубинных перепадов.

Отдых в Лазаревском 2020 без посредников

Популярность курорта определяет наличие массы предложений по аренде жилья на любой достаток. Поселок удачно расположился относительно линии моря, поэтому практически все районы имеют шаговую доступность до Черноморского побережья. Для тех, кто выбирает отдых в Лазаревском 2020 недорого, идеальным вариантом размещения станет частных. Любители высокого качества обслуживания всегда могут остановиться в небольших отелях и крупных гостиничных комплексах. Если Вы привыкли проводить время в тишине, без соседей и посторонних глаз, свои услуги Вам предложат владельцы квартир и домов под ключ. Эконом отдых в Лазареском на 2020 год - это кемпинговые площадки, небольшие палаточные городки. Недорого можно арендовать комнату в доме или квартире с подселением на окраинах поселка. Такие варианты подойдут для любителей изучения окрестностей, активного досуга, нуждающимся только в месте для ночлега.

Лазаревское - цены на отдых в 2020 году

Стоимость проживания в различных объектах курортной недвижимости будет ограничена только Вашими финансами. К услугам гостей как недорогие комнаты с удобствами на улице, так и фешенебельные апартаменты с видом на побережье. Если Вы заранее хотите бронировать жилье и планируете отдых в Лазаревском летом, цены будут складываться из следующих показателей:

  • района и расположения относительно моря;
  • уровня обслуживания и качества сервиса;
  • количества проживающих;
  • длительности нахождения;
  • площади снимаемого объекта;
  • наличия дополнительных услуг;
  • системы питания.

Стоимость аренды недвижимости в поселке в пиковые сезоны нельзя назвать демократичной. Но если заблаговременно планировать поездку в Лазаревское 2020, цены на отдых без посредников удивят Вас своей доступностью. На https://lazarevskoe.citysn.com/ Вы найдете самые свежие объявления от собственников с подробным описанием, реальными отзывами постояльце и профессиональными фотографиями.

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Лазаревское, Тормахова, 35а,
от 500
6 505
8.8
Лазаревское, Победы, 153
от 500
6 156
0.0
Лазаревское, Победы, 153
от 500
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8.5
Лазаревское, Лазарева, 108А
от 500
6 147
0.0
Лазаревское, центральная набережная, пляж ,
от 500
0 721
0.0
Лазаревское, Сочинское шоссе,
от 500
0 564
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Парковка ТЦ Павловский
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Набережная в Лазаревском с видом на причал
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Набережная угол Янтарная и Спортивная
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Черноморский Бриз вид с отеля
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Веб-камера Черноморский Бриз вид с отеля
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Добавлено: 2018-11-25
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Развлечения, пляжи и достопримечательности Лазаревского
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Обзор Лазаревского - Отдых на море 2017
Добавлено: 2018-11-25
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Видео Обзор Лазаревского - Отдых на море 2017
Центральная набережная - 15 июня 2018
Добавлено: 2018-11-25
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Видео Центральная набережная - 15 июня 2018
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Центральный пляж Лазурный
Добавлено: 2018-11-25
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Панорама Центральный пляж Лазурный
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